"Я соберу все титулы в среднем весе". Алимханулы намерен стать абсолютным чемпионом мира

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Жанибек Алимханулы (14-0, 9 КО) амбициозно высказался о своем будущем, сообщают Vesti.kz.

Казахстанский боксер заявил, что хочет стать абсолютным чемпионом в среднем весе.

"Конечно, я хочу и всегда хотел драться с лучшими. Я понимаю, если ты побеждаешь лучших, ты становишься лучшим. Но нет ни одного известного боксера, который хотел бы драться со мной. Но у меня есть свой план. Я соберу все титулы в среднем весе, Иншаллах!", — написал Алимханулы в Twitter.

Последний бой казахстанский боксер провел в мае в Стоктоне (штат Калифорния, США), когда победил техническим нокаутом во втором раунде канадского претендента Стивена Батлера (32-4-1, 26 КО). На днях Алимханулы прибыл в США, вероятно, он начинает подготовку к возвращению на ринг.

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