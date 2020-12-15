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"Я еще не всего достиг". Головкин - о рекорде, бое в Казахстане, своей форме и желанном сопернике

GGG провел пресс-конференцию.

"Я еще не всего достиг". Головкин - о рекорде, бое в Казахстане, своей форме и желанном сопернике
Геннадий Головкин. Фото: DAZN©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) провел пресс-конференцию перед предстоящим поединком с обязательным претендентом Камилом Шереметой (21-0, 5 КО) из Польши.

Vesti.kz представляют вашему вниманию самое интересное из ответов GGG.

О подготовке к бою: Я чувствую себя великолепно. В принципе, у меня было достаточно много времени адаптироваться, учитывая события, которые происходят в этом году. Благодаря нашей команде мы смогли хорошо подготовиться в тренировочном лагере.

Делали что-то особенное, специально под соперника? Мы готовились уже чуть получше, больше работали над другими аспектами. Но работа всегда была трудовой, сильной и умной. Я чувствую себя великолепно, и думаю, что готов к бою хорошо.

О значении боя: Я рад, что вы помните, что этот бой для меня исторический. Думаю, в будущем многие это поймут и осознают, что для среднего веса это исторический поединок. Конечно, хотелось бы провести его пораньше. Я еще не всего достиг в 160 фунтах. Чтобы достигнуть своего желания, мне надо победить в пятницу вечером. После того как бой пройдет, мы будем говорить уже о том, чего еще можно достигнуть.

Это очень важный бой для меня, потому что он рекордный. Побить или установить рекорд - это всегда важно для любого атлета. Если ты бьешь рекорд - это уже приятно, это радует. Я очень серьезно подхожу к каждому бою. Я осознаю, что это профессиональный бокс, и здесь есть свои последствия. Конечно, я каждый раз надеюсь, что бой сложится для меня легче, но тот чемпионский уровень, на котором я нахожусь, не дает мне легких боев.

И желанном сопернике в прошлом: Каждый соперник, с которым я дрался, был сильным, был в топе и действительно чем-то выделялся. В тот момент мне было интересно противостояние с Келли Павликом. Он мне тогда очень симпатизировал, когда мы все начинали, восходили и поднимались.

О бое в Казахстане: Надо понимать, насколько долго еще у нас будет пандемия, насколько будут открыты границы и когда они откроются. Желание подраться в Казахстане всегда есть. Вообще, я хочу драться по всему миру. Конечно, было бы здорово боксировать в Казахстане.

О своей форме: Те скорость, сила, физическая готовность и выносливость, которые я демонстрирую в зале и в спаррингах, они ничем не хуже, чем когда я был на пике, лет пять назад. Я считаю, что сейчас я даже стал посильнее, чем раньше. Я изменил некоторые вещи. Например, взял себе тренера по физподготовке, который помог мне и сделал меня еще сильнее. Наоборот, я думаю, что потихоньку-потихоньку преображаюсь.

О Big Drama Show: Я хочу подарить те эмоции, сделать праздник из своего вечера, чтобы фанаты бокса получили максимальное наслаждение от моего выступления. Многими вещами я уже жертвовал, чтобы больше зрителей получили удовольствие. Конечно, трудно проводить бои без зрителей в такой ситуации, но, как видим, можно перестроиться. Проделана замечательная работа в нынешних условиях и ситуации. В этом плане Matchroom и DAZN отлично организовывают свои вечера.

Напомним, бой Головкин - Шеремета состоится утром 19 декабря. На кону будут стоять титулы, принадлежащие казахстанцу. Для GGG этот будет рекордная, 21-я защита титула.

 

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин-Шеремета IBF IBO Головкин Геннадий Шеремета Камил

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