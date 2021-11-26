"Я назову победителя". Как в Казахстане узнали о выборе места для Конвенции WBC

Появилось видео беседы президента промоутерской компании Suleimen Promotions Халиоллы Акдрашева с главой Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейманом перед объявлением Казахстана местом проведения юбилейной 60-й Конвенции в 2022 году, передает корреспондент Vesti.kz.

Представители нашей страны не смогли отправиться в Мексику, но связались по видео с руководителем организации и попросили у него прощения.

- Для нас не проблема длинные дороги. Мы не смогли поехать в Мехико из-за пандемии. Мы всегда туда-сюда ездим, - отметил Акдрашев.

- Мы все понимаем. Сегодня закрытие Конвенции, и я назову победителя - это будет Казахстан, - сообщил Сулейман.

- Спасибо вам большое! - подытожил казахстанец.

Отметим, что на проведение Конвенции также претендовали Таиланд и ОАЭ, тогда как эстафету Казахстану передал известный мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (57-1-2, 39 КО).