"Я - настоящий чемпион". Первые слова Лопеса после сенсационного поражения, его освистали

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-1, 12 KO) выразил несогласие с вердиктом судей после первого поражения в карьере в поединке с обязательным претендентом Джорджом Камбососом-младшим (20-0, 10 KO) из Австралии.

Бой прошел в Нью-Йорке и завершился победой Камбососа раздельным решением судей (115-111, 113-114, 115-112). Таким образом, Лопес лишился чемпионских титулов WBA, IBF, WBO и The Ring в легком весе.

"Джордж, ты адский боец, но я сегодня победил. Рефери не поднял мою руку. Я победил. Мне все равно, что все говорят. Я хочу поблагодарить Бога, хочу сказать спасибо всем, кто пришел. Я не жалкий неудачник. Я одинаково воспринимаю свои победы и поражения. Я настоящий чемпион. Я вышел сюда и сделал то, что должен был сделать. Я вышел и выложился по максимуму. Меня не волнует, что говорят другие. Это переворот, мы не остановимся и будем идти вперед.

Готов ли я приехать в Австралию ради реванша? Пока я хочу побыть с семьей, у меня только-только родился ребенок", - сказал Лопес в ринге. Однако слова Теофимо о победе были встречены в зале гулом и свистом.

Камбосос прокомментировал свою сенсационную победу так: "Я верил в свои силы и постоял за себя. Я не король, я император. Это был очень долгий тренировочный лагерь. С каждым днем я становился все лучше и лучше. Сегодня был мой вечер. И это будет мой вечер еще очень долго. Я император. Я вернулся в бой как воин. Я величайший австралийский боксер в истории. Теофимо, прими это поражение как чемпион. Давай снова подеремся в Австралии. 80 тысяч болельщиков в Австралии - давай сделаем это еще раз".