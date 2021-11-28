Двумя нокдаунами и неожиданным исходом закончился бой за звание абсолютного чемпиона

На арене Madison Square Garden Theater в Нью-Йорке (США) закончился бой между абсолютным чемпионом мира в легком весе американцем Теофимо Лопесом (16-1, 12 KO) и обязательным претендентом Джорджом Камбососом-младшим (20-0, 10 KO) из Австралии.
Уже в первом раунде чемпион оказался в нокдауне. Но Лопес сумел быстро подняться и продолжить.
KAMBOSOS DROPS TEÓFIMO 🔥#LópezKambososJr pic.twitter.com/8c0dNuMbHi— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 28, 2021
Лопес "взял реванш" в десятом раунде, отправив на настил ринга уже соперника.
TEÓFIMO LÓPEZ GETS A KNOCKDOWN 👊#LópezKambososJr pic.twitter.com/SLRUq7GcBh— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 28, 2021
В итоге бой прошел всю дистанцию. По итогам 12 раундов судьи раздельным решением отдали победу Камбососу (115-111, 113-114, 115-112).
Таким образом, Лопес лишился чемпионских титулов WBA, IBF, WBO и The Ring в легком весе и потерпел первое поражение в карьере.