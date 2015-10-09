WBO сделала заявление о бое Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира

Всемирная боксёрская организация (WBO) обратила внимание на предстоящий поединок казахстанца Жанибека Алимханулы (17-0, 12 КО) и непобеждённого датчанина Якоба Бэнка (20-0, 11 КО), которым предстоит разыграть вакантный титул чемпиона мира во втором среднем весе, передают Vesti.kz.

WBO заинтриговала предстоящим поединком

На официальной странице организации в соцсетях появился промопост с афишей боя. Публикацию сопроводили вопросом:

"Кто выиграет эту битву?"

Who will win this battle? 👀 https://t.co/2ziZFli9RS — WBO (@WorldBoxingOrg) November 10, 2026

Алимханулы сменил весовую категорию

Встреча Алимханулы и Бэнка состоится 23 января следующего года в датском Хорсенсе. Победитель станет новым чемпионом мира WBO во втором среднем весе. Ранее этим поясом владел британец Хамза Шираз.

Летом казахстанский боксёр поднялся во второй средний вес и освободил чемпионский пояс WBO в средней категории. Уже в начале сентября он возглавил рейтинг организации в новом дивизионе.

Последний раз Алимханулы выходил на ринг в апреле прошлого года в Астане, где нокаутировал француза конголезского происхождения Анауэля Нгамиссенге.

Бэнк свой последний поединок провёл 25 июля в Джидде (Саудовская Аравия). Датчанин одержал победу над британцем Павлом Августыником.

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