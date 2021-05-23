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WBO санкционировала бой Джошуа - Усик

У сторон десять дней на переговоры, есть две даты.

WBO санкционировала бой Джошуа - Усик
Александр Усик. Фото: sportbox.ru
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Поединок между чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и экс-абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком (18-0, 13 КО) был санкционирован WBO. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на менеджера украинского боксера Александра Красюка. 

"WBO официально санкционировала поединок Усик - Джошуа. У промоутеров десять дней на переговоры", - сообщил Красюк.

Отмечается, что бой, вероятнее всего, пройдет на "Уэмбли". Наиболее вероятными датами называются 21 и 28 августа.

Напомним, ожидалось, что в августе Джошуа проведет объединительный бой с чемпионом WBC в тяжелом весе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО), но тот проведет третью встречу с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

 

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Метки:
Джошуа Энтони Усик Александр WBO Профессиональный бокс

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