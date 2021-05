Официально: Фьюри и Уайлдер проведут третий бой. Объявлены дата и место

Британский супертяж Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО), владеющий титулом чемпиона WBC, поставил подпись под контрактом на проведение третьего поединка против американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО), сообщает промоутерская компания Top Rank. Накануне его оппонент сделал то же самое.

Бой состоится 24 июля в Лас-Вегасе (Невада, США). Британец по этому поводу записал видео, в котором оскорбляет Уайлдера. Он пообещал победить нокаутом в первом раунде.

"Мы разорвем его на куски, проломим ему другую сторону черепа, нанесем ему травму второго плеча, второго бицепса, второй ноги и мошонки, - сказал Фьюри. - Уайлдер, контракт подписан. Я тебя размажу. Я имею в виду, что буду бить тебя, а затем - бум! Ты окажешься в нокауте. С тобой будет покончено в концовке первого раунда. Я забрал у тебя душу и силу. Я задолжал тебе суперизбиение".

✍️ Contract signed

🗓 July 24

📍 Las Vegas

🥊 #FuryWilder3@Tyson_Fury 🤜🤛 @BronzeBomber



Once more and for all. pic.twitter.com/5wSYOe4VJ5