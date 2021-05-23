Официально: Фьюри и Уайлдер проведут третий бой. Объявлены дата и место

Британский супертяж Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО), владеющий титулом чемпиона WBC, поставил подпись под контрактом на проведение третьего поединка против американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО), сообщает промоутерская компания Top Rank. Накануне его оппонент сделал то же самое.

Бой состоится 24 июля в Лас-Вегасе (Невада, США). Британец по этому поводу записал видео, в котором оскорбляет Уайлдера. Он пообещал победить нокаутом в первом раунде.

"Мы разорвем его на куски, проломим ему другую сторону черепа, нанесем ему травму второго плеча, второго бицепса, второй ноги и мошонки, - сказал Фьюри. - Уайлдер, контракт подписан. Я тебя размажу. Я имею в виду, что буду бить тебя, а затем - бум! Ты окажешься в нокауте. С тобой будет покончено в концовке первого раунда. Я забрал у тебя душу и силу. Я задолжал тебе суперизбиение".

Интересно, что ранее Фьюри подтвердил проведение объединительного боя с обладателем поясов WBA, WBO, IBF и IBO в его дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), заявив, что поединок пройдет 14 августа в Саудовской Аравии.

Напомним, что Фьюри и Уайлдер встречались дважды и американцу еще ни разу не удалось победить. Первый бой в декабре 2018 года в Лос-Анджелесе (США) завершился ничьей. А в реванше в феврале 2020 года в Лас-Вегасе (США) Уайлдер проиграл Фьюри техническим нокаутом в седьмом раунде. Тогда британец и стал чемпионом WBC и выиграл вакантный чемпионский пояс по версии авторитетного журнала The Ring. Уайлдер же владел титулом WBC с января 2015 года.

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