Экс-боксер "Астана Арланс" зажигает в супертяжелом весе. Он может сразиться с Усиком по линии IBF

Хорватский боксер Филип Хргович (12-0, 10 КО) отлично стартанул на профи-ринге. После 12 поединков он уже приблизился к топовому уровню, добившись внимания от мировых организаций. Например, IBF предлагает ему бой с крутым бойцом. Подробнее - в материале Vesti.kz.

В профи Хргович дебютировал в 2017 году. К этому моменту он в любителях добился серьезных результатов. На Олимпиаде в Рио (2016) выиграл бронзовую медаль. А в составе "Астана Арланс" стал двукратным чемпионом WSB.

Неплохой стартовый пакет. И неудивительно, что на него сразу обратили внимание многие промоутеры и команды. Хргович обладает прекрасными данными, с которыми он может превратиться в звезду мирового бокса.

Карьера активно продвигается. В данное время он находится в статусе топового проспекта. От него ждут больших боев и конкуренции - Филип может разбавить господство Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа, Деонтея Уайлдера.

Пока все дела крутятся вокруг этих боксеров. Более того, отношения выясняются и вне ринга. Уайлдер пытается сорвать мегабой Джошуа - Фьюри, доказывая факт права на первоочередность встречи с Тайсоном.

Арбитражный суд он выиграл. Из-за этого в подвешенном состоянии находится упомянутый поединок между британцами. Страсти накаляются, и трудно вклиниться в титульную гонку любому супертяжу, в том числе и Хрговичу. Пока в дивизионе настоящий огонь.

Хорватский боксер заявил о себе яркими победами. Он быстро зажег свою звезду, вырубив нескольких оппонентов. И в этом году он мог стать обязательным претендентом на титул от IBF. Для этого ему нужно было побить Майкла Хантера.

Состоялись торги, все было официально. Но в итоге Хантер подписал контракт на бой с другим боксером. Так что Хргович остался без топового поединка и больших перспектив, хотя очень этого заслуживал. Теперь же он в режиме ожидания.

IBF в свою очередь не оставила его за бортом своего внимания. Организация предложила ему встретиться с украинцем Александром Усиком. На кону - все тот же статус обязательного претендента. Но этот вариант сложнее, чем с Хантером.

Усик вовлечен в игры верхушки весовой категории. Он ждет встречи с Джошуа, претендуя на его пояс. Так что Филип для него пока вряд ли интересен. С другой стороны, условно выиграв у Хрговича, он будет бомбардировать Энтони уже по этой линии, которая менее лояльна к чемпионам - не бьешься, так отдавай титул.

Возможно, где-то и проскользнет хорват. Кто-нибудь из чемпионов ему устроит проверку. Ведь он пока не бился с кем-то очень серьезным. Оппозиция была не самая лучшая. И хотелось бы увидеть его в реально сложных условиях. Пока же он на верном пути.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!