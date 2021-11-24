WBC санкционировал бой одного из лучших суперсредневесов с экс-соперником Головкина

Бывший чемпион мира в среднем весе до 72,6 килограмма канадец Давид Лемье (43-4, 36 KO) намерен побороться за звание обязательного претендента по версии WBC на категорию выше против американца Дэвида Бенавидеса (25-0, 22 KO), считающегося одним из лучших суперсредневесов мира, сообщает Fightnews.info со ссылкой на Boxingscene.com.

Хотя отмечается, это весьма странно, учитывая, что за последние три года Лемье провел всего три поединка, два из которых можно смело назвать проходными. Последняя его сколь-нибудь знаковая победа датируется декабрем 2019 года, когда он на тоненького перебоксировал украинца Максима Бурсака (37-6-2, 16 KO).

Однако на данный момент спортсмен занимает вторую строчку рейтинга организации, которая на своем 59-м ежегодном съезде уже дала добро на этот поединок.

Напомним, что Лемье бился с Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) в 2015 году в Нью-Йорке (США), в восьмом раунде GGG нокаутировал канадца. Поединок стал дебютным для казахстанца на PPV.