WBC определился с позицией по реваншу Канело - Бивол

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что его организация не санкционирует реванш между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе мексиканцем Саулем Канело Альваресом и россиянином Дмитрием Биволом, если они решат провести его в суперсреднем весе (в 168 фунтах), сообщают Vesti.kz.

"Нет, не сейчас. Мы это четко дали понять. Это постоянная и последовательная позиция. Бивол не подошел к процессу, который мы открыли для всех боксеров, желающих подать заявку на пересмотр их конкретного дела. Бивол не сделал этого. Так что на данный момент он не может участвовать в поединке, санкционированном WBC. Пока не будет бокса в Украине, не будет бокса и в России, санкционированного WBC", - приводит слова Сулеймана Boxing247.com.

Отметим, Канело настаивает на проведении реванша с Биволом в том же весе (в полутяжелом), в котором они боксировали в прошлом году в мае, когда россиянин выиграл судейским решением. Альварес не хочет подвергаться критике со стороны фанатов, если Дмитрий спустится во второй средний вес.

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