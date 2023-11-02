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WBA наградила казахстанского боксера за победу нокаутом

WBA наградила казахстанского боксера за победу нокаутом
©instagram.com/nurmaganbet.bek.kazbekuli/

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обновила рейтинги во всех весовых категориях, где изменения затронули представителей Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Так, выступающий в суперсреднем дивизионе Бек Нурмаганбет поднялся на одну строчку и теперь занимает девятое место. Напомним, свой последний бой казахстанец провел в октябре в карде  вечера бокса Сауль Канело Альварес - Джермеллом Чарло и одержал победу техническим нокаутом.

В супертяжелом весе Иван Дычко потерял одну строчку и стал 11-м. Лидером рейтинга является американец Деонтей Уайлдер, за ним идут Мартин Баколе из ДР Конго и британец Энтони Джошуа.

Батыр Джукембаев, выступающий в первом полусредней категории, сохранил за собой 14-ю строчку.

Представитель второго полулегкого веса Султан Заурбек потерял одну строчку и стал шестым.

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Метки:
WBA Рейтинг Нурмаганбет Бек Дычко Иван Заурбек Султан Джукембаев Батыр

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