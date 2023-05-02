WBA "добила" узбекского боксера за сенсационное поражение и потерю титулов

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) отреагировала на сенсационное поражение объединенного чемпиона второго легчайшего веса из Узбекистана Муроджона Ахмадалиева (11-1, 8 KO), сообщают Vesti.kz.

Это произошло в начале апреля в Сан-Антонио (США), где Ахмадалиев встречался с обязательным претендентом - филиппинцем Марлоном Тапалесом (37-3, 19 KO). Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Тапалеса раздельным решением судей (115-113 дважды и 110-118).

Таким образом, Ахмадалиев не смог защитить титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF. Для него это поражение стало первым в карьере.

В обновленном рейтинге WBA Ахмадалиев, потерявший титул, теперь занимает третье место во втором легчайшем весе.

Отметим, что сам Ахмадалиев не согласен с поражением от Тапалеса. Сообщалось, что представители узбекского боксера намерены подать протест на результат поединка против филиппинца и добиться назначения незамедлительного матча-реванша.

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