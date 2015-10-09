Выяснена причина трагической аварии с участием Энтони Джошуа

Британский боксёр Энтони Джошуа попал в серьёзное ДТП на трассе Лагос–Ибадан в Нигерии. Внедорожник Lexus, в котором он находился, столкнулся с припаркованным грузовиком, передают Vesti.kz.

Как пишет NEWS.com.au, по предварительным данным полиции, авария произошла из-за лопнувшей шины на высокой скорости.

36-летний Джошуа получил незначительные травмы и находится в больнице в Лагосе под наблюдением врачей. В аварии погибли двое его ближайших друзей — Латиф Айоделе и тренер по силовой подготовке Сина Гами.

Водитель внедорожника, управлявший машиной, остаётся в реанимации. Мать Джошуа прилетела к нему в больницу и находится рядом.

Представители Джошуа подтвердили, что спортсмен находится в стабильном состоянии, и выразили соболезнования семьям погибших.

Друзья Джошуа были важной частью его команды на протяжении всей карьеры. Сина Гами сопровождал боксёра в последнем бою с Джейком Полом в Майами.

Полиция описывает происшествие как трагический инцидент, однако обстоятельства аварии остаются предметом расследования.

Джошуа - бывший чемпион мира в тяжёлом весе. Награждён орденом Британской империи (2013). Обладатель наград "Проспект года" (2014), "Бой года" (2017), "Событие года" (2019; 2021), "Раунд года" (2019) по версии журнала The Ring.

