Вышел постер к следующему бою Мейвезера

Американский боксер Флойд Мейвезер-младший определился со следующим соперником по выставочному бою, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Постер к этому событию он опубликовал у себя в соцсетях.

Бой состоится 25 февраля на "O2 Арене" в Лондоне. Соперником выступит бывший боец ММА британец Аарон Челмерс.

Напомним, 45-летний Мейвезер остался непобежденным боксером на профи-ринге, одержав 50 побед в 50 боях. Карьеру в профи он завершил в 2017 году, сосредоточившись на проведении лишь прибыльных выставочных поединков.

35-летний Челмерс завершил карьеру в MMA в 2021 году. На его счету пять побед и два поражения.

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