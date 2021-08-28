Вышел официальный постер к следующему бою Али Ахмедова

Казахстанский боксер Али Ахмедов (16-1, 12 КО) вернется на ринг в сентябре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его следующим соперником станет перуанец Давид Сегарра (34-5, 21 КО). Бой состоится 16 сентября в городе Монтебелло (штат Калифорния, США) и будет состоять из десяти раундов.

Казахстанец представил официальный постер к этому событию:

Напомним, что бойцы должны были драться еще в августе, но соперник казахстанца сдал положительный тест на коронавирус.

При этом Ахмедов планировал 26 августа провести 8-раундовый бой в городе Коста-Меса (штат Калифорния, США) против мексиканца Рикардо Адрианы Луны Флореса (23-8-1, 15 КО), но он сорвался.

Продвижением Ахмедова занимается GGG Promotions, основателем которой является чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО).

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