"Выиграл 9:3". Отец бывшего абсолютного чемпиона назвал поражение сына ограблением

Теофимо Лопес-старший, отец бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса, прокомментировал поражение сына в бою с Джорджем Камбососом, сообщает "Чемпионат". По его словам, судьи приняли неверное решение, отдав победу австралийцу.

"Послушайте, мой сын наступал в каждом раунде. Мой сын бил его каждую секунду. Но такое случается. Жизнь продолжается, мы и дальше будем собирать большие арены. Если не побеждать нокаутом, случается такое. Это было ограбление. Мы вели этот поединок. Все в мире знают, что произошло. Теофимо был агрессивен и выиграл по раундам со счётом 9:3.

Судьи скомпрометировали себя точно так, как это сделали судьи в любительском боксе. Я был доволен каждым раундом в исполнении сына. В моих глазах он победил единогласным решением судей. Для меня мой сын по-прежнему остается лучшим в мире", - сказал Лопес-старший в интервью, размещенном на канале SecondsOut в YouTube.

Напомним, бой прошел в Нью-Йорке и завершился победой Камбососа раздельным решением судей (115-111, 113-114, 115-112). Таким образом, Лопес лишился чемпионских титулов WBA, IBF, WBO и The Ring в легком весе.