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"Выглядит мелким на фоне GGG". Тренер Бетербиева оценил возможный бой с "Канело"

"Выглядит мелким на фоне GGG". Тренер Бетербиева оценил возможный бой с "Канело"
©theguardian.com
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Джон Скалли, представитель тренерского штаба обладателя поясов IBF и WBC в полутяжелом весе Артура Бетербиева, заявил, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес может не рискнуть выйти на ринг против россиянина. Он считает, что на фоне его подопечного "Канело" будет слишком маленьким.

"Когда "Канело" дрался с Геннадием Головкиным, я помню, как рассматривал фотографию битвы взглядов с их взвешивания. Я тогда подумал, что Альварес выглядит мелким на фоне GGG. Я виделся с Головкиным, и его никак не назовешь большим парнем. Так что рядом с Артуром "Канело" будет казаться карликом. Бетербиев будет намного крупнее него, тем более, когда наберет вес после взвешивания. Артур уже и так сверхчеловек в плане физической мощи.

Если "Канело" не подерется с Бетербиевым, то это не будет означать, что он его избегает, ведь они даже не выступают в одном весе. Если он не проведет бой с Артуром, то я вообще не буду винить его в этом. У него нет причин подниматься в полутяжелый вес и драться с Годзиллой", - цитирует Скалли fightnews.info.

Отметим, что и Головкин, и Бетербиев называются в числе потенциальных соперников для Альвареса в следующем году.

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Альварес Сауль Головкин-Альварес Бетербиев Артур

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