"Его кулак - камень". Как Мурата помогал Головкину готовиться к защите титула

В конце декабря казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) и японец Риота Мурата (16-2, 13 КО) сойдутся друг против друга в рамках объединительного боя. При этом на ринге боксеры уже встречались в период одного из тренировочных лагерей GGG. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Произошло это в 2014-м году. Головкин проводил подготовку к бою против Дэниэла Гила. На кон выставлялись титулы WBA и IBO в среднем весе.

Интересно, что тем летом GGG мог сразиться с Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Однако команды не смогли договориться. В итоге на июль был "записан" Гил.

Головкин собрал отличную команду. И традиционно работал в Big Bear. К масштабному тренировочному процессу присоединился и Мурата, который на тот момент уже перешел в профи после победы на Олимпиаде-2012.

Он провел четыре боя, и успел хорошо себя показать в новом амплуа. Его навыки и характеристика подошли планам штаба GGG. В итоге японец прибыл в США на десятидневный сбор.

Основной упор этапа с участием Мураты был сделан на повышение выносливости. Для этого спарринги проводились в очень тяжелых условиях. Раунд длился четыре минуту. На отдых же отводилось только 30 секунд.

И, как отмечают очевидцы, Риота достаточно сложно пережил этот период. Однако сумел выдержать ритм. Плюс ко всему он также решил и свои задачи по подготовке к будущим большим вызовам, выехав с Big Bear совершенно другим боксером.

"Это был большой шанс для меня. Я встретился и поработал с одним из лучших боксеров. Я многому у него научился. И, хочу я вам сказать, кулак у него тверд, словно камень. Все его оппоненты должны были ощутить его мощь в ринге. Я же стал иным - преобразился",- говорил тогда Мурата.

Теперь, спустя семь лет, боксеры встретятся лицом к лицу уже в рамках настоящего титульного поединка.

Добавим, что GGG справился с Гилом за неполные три раунда. После нескольких мощных атак и постоянного прессинга, нескольких нокдаунов все было кончено в третьей трехминутке.

Бой с Муратой пройдет 29 декабря в Токио.