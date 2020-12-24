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"Вы увидите меня в лучшем виде". Сондерс спрогнозировал свою победу в бою с "Канело"

Этот поединок ожидается в следующем году.

"Вы увидите меня в лучшем виде". Сондерс спрогнозировал свою победу в бою с "Канело"
Билли Джо Сондерс. Фото: Eurosport©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Британский чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе (до 76,2 килограмма) Билли Джо Сондерс (30-0, 14 КО) настроен на объединительный поединок против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (54-1-2, 36 КО), которому в этой категории принадлежат титулы WBA Super и WBC. Его слова приводит vRINGe.com со ссылкой на IFL TV.

Сондерс уверен, что сможет изыскать путь к победе и справиться с фаворитом.

"Мы прилагаем все усилия для боя с "Канело", - говорит Сондерс. - Верю всем сердцем, что у меня есть все необходимое для победы над ним. Мне нужно подготовиться к тому, чтобы его побить, и я это сделаю. Я жду своего шанса. Буду сидеть на телефоне и пытаться получить этот поединок. Мне реально не хватает подобного большого боя, и я думаю, что вы увидите меня в лучшем виде. Еще никогда не было такого, чтобы я, будучи в ринге, не нашел способа победить. Надеюсь, все получится. В этом весе просто нет поединка круче нашего".

"Дело не в деньгах. Не только в них. Деньги - следствие, - подчеркнул британец. - Я просто реально чувствую, что могу его побить. Этот бой должен случиться".

Напомним, Альварес в последнем бою решением победил британца Каллума Смита. В свою очередь Сондерс в начале декабря защитил титул, выиграв у соотечественника Мартина Мюррея.

 

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Метки:
Профессиональный бокс Сондерс Билли Джо Альварес Сауль

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