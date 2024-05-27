Вскрылась неприятная правда о бое Головкина и Канело

Журналист сайта Boxingscene.com Мэтт Кристи в своей статье, посвященной боксерским боям-реваншам после спорных исходов первых поединков, вспомнил о второй встрече казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Канело Альвареса в 2018 году, передает Vesti.kz.

"После поединка Головкина и Альвареса в Лас-Вегасе в сентябре 2017 года все сошлись во мнении, что GGG заслужил победу в том захватывающем 12-раундовом противостоянии. То, что только один судья посчитал так же, было уже достаточно плохо. Но то, что другой посчитал, что Канело победил со счетом 118-110, было просто невозможно понять.

Однако стоит отметить, что в последних четырех раундах того первого боя Альварес продемонстрировал серьезные признаки улучшения по сравнению с предыдущими восемью отрезками.

Матч-реванш состоялся год спустя, снова на T-Mobile Arena. Заранее предполагалось, что Канело попытается развить успех, достигнутый им в последней трети первого боя, в основном за счет умных контрударов в движении. Вместо этого в первом раунде соперники встретились в ринге, и до конца качественной потасовки не сделали ни одного шага назад.

В конце концов, результат первого боя - ничья - выглядел здесь наиболее справедливым, но мало кто роптал, когда Альваресу отдали победу решением большинства судей", - написано в статье.

Напомним, Альварес и Головкин провели три боя: первый в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а через год победил мексиканец. В 2022 году соперники закрыли трилогию, где победителем вновь вышел Канело.