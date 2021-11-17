"Всегда приятно видеть Головкина". Промоутер назвал одного из лучших чемпионов среднего веса по версии WBC

Том Леффлер, промоутер Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), опубликовал пост в Instagram о казахстанском боксере, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Всегда приятно видеть Головкина на конвенции WBC. По-прежнему считается одним из их лучших чемпионов в среднем весе", - написал Леффлер.

Напомним, что ежегодная, 59-я конвенция WBC прошла с 8 по 12 ноября в Канкуне (Мексика). GGG владел титулом WBC в период 2016-2018 годов, который утратил после поражения в реванше от мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО).

29 декабря в Токио Головкин проведет объединительный бой с обладателем пояса WBA Super японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО). Перед поединком боксеры пройдут тестирование на допинг.