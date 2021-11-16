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Головкин и Мурата пройдут тесты на допинг перед объединительным боем за три титула

Головкин и Мурата пройдут тесты на допинг перед объединительным боем за три титула
©marca.com
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) и обладатель пояса WBA Super в этом же дивизионе Риота Мурата (16-2, 13 КО) перед объединительным боем пройдут тестирование на допинг. Об этом рассказал японский боксер.

По словам Мураты, этого хотят обе стороны.

"Я слышал, что лагерь Головкина хочет проверки, и я тоже этого хочу. Я полностью согласен с определением правил в спорте. Я думаю, что Головкин очень разборчив в этом вопросе. Может быть проблема с расходами на инспекции, но я думаю, мы должны это уладить", - цитирует Мурату сайт промоутерской компании Teiken.

Напомним, бой Головкин - Мурата пройдет на Saitama Super Arena в Японии 29 декабря и будет показан стриминговым сервисом DAZN.

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Мурата Риота Головкин-Мурата Япония

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