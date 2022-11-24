Впервые в Казахстане! Жанкош Тураров анонсировал титульный бой на DAZN

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Жанкош Тураров (25-0, 18 КО) проведет титульный бой в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz. Боксер сообщил о том, что стриминговый сервис DAZN проведет трансляцию боя из Казахстана на 200 стран.

"DAZN совместно с MOVIDA впервые в истории проведет трансляцию из Казахстана на 200 стран мира.

Поводом для этого стал мой последний промежуточный бой перед поединком за пояс чемпиона мира (IBO), который мне сегодня согласовали титульным боем за пояс IBO Intercontinental против испанца Энрике Луиса из топ-65 в мире. Бой состоится 11 декабря на крупнейшей площадке южной столицы - Almaty Arena. А также будет самый звездный казахстанский кард.

По воле Всевышнего, я прошел длинный тяжелый путь из 25 боев без единого поражения, с искренней гордостью возвышая флаг родной страны. Этим боем я обещаю поздравить вас в честь наступающего Дня независимости, нашего "Нового Казахстана", мои друзья! Спасибо за неоценимую поддержку, которую вы мне всегда оказываете! Ваш Жанкош Тураров!" - написал боксер в своем Instagram.

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Последний раз Тураров выходил на ринг 18 декабря прошлого года в Астане в рамках шоу Данияра Елеусинова, когда за 45 секунд победил египтянина Абдумонема Саида.