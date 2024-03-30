"Война на ринге". Самая сексуальная боксерша Казахстана высказалась о победе

Самая сексуальная боксерша Казахстана Ангелина Лукас (8-1, 4 КО) победившая на вечере бокса в Бангкоке (Таиланд) прокомментировала прошедший бой, сообщают Vesti.kz.

Самая сексуальная боксерша Казахстана, представленная во втором легчайшем весе единогласным решением судей одолела представительницу Таиланда Тханьярат Джаиклом (6-1, 6 КО). Для ее соперницы это поражение стало первым в профи.

"Это был мой девятый бой и моя восьмая победа на профессиональном ринге. В профессиональном боксе, я прошла девять боев и в общем в копилке на профи ринге у меня сейчас 51 раунд. Решительная победа над тайской соперницей( 8-4-1). Я знала, что это будет война на ринге.

Посмотрите моменты с боя! Рахмет за поддержку, посвящаю эту победу своим любимым, казахстанцам кто поддерживает меня. И посылаю вам всю свою любовь", - написала она в своем Instagram.