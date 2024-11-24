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Вот это да! Чемпион лишился топового соперника

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Вот это да! Чемпион лишился топового соперника ©toprank.com

Бой между американским боксером Шакуром Стивенсоном (22-0, 10 КО) и мексиканцем Уильямом Сепедой (32-0, 27 КО) не состоится. Он был запланирован на 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

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Бой между американским боксером Шакуром Стивенсоном (22-0, 10 КО) и мексиканцем Уильямом Сепедой (32-0, 27 КО) не состоится. Он был запланирован на 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

Стивенсон должен был провести обязательную защиту пояса по линии WBC в легком весе, но мексиканец травмировал руку и выбыл с поединка. 

"У Сепеды травма. Повредил руку. Собираемся перепланировать дату, ведь Сепеда хочет именно этот бой", - сообщил президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес. 

Не исключается, что Стивенсон отбоксирует 22 февраля, ему могут подобрать другого соперника.

Шакур - серебряный призер Олимпийских игр (2016), олимпийский чемпион среди юниоров (2014), двукратный чемпион мира среди юниоров (2013, 2014) в любителях.

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