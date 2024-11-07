"Вот что бывает". Cын Бивола отказался от встречи с отцом

Екатерина Бивол, бывшая жена боксера Дмитрия Бивола, рассказала, что их сын Мирон после тренировки отказался общаться с отцом, сообщают Vesti.kz.

По словам Екатерины, мальчик не захотел садиться в машину к Дмитрию, и ей пришлось следовать за ним, чтобы уладить ситуацию.

"Дима меня попросил, чтобы он забрал Мирона из СКА и довез до меня. Я была на дне рождения своего папы и подумала: "Ну нормально, как раз лишние полчасика посижу". Я Диме сказала, написала по мейлу, что думаю, что Мирон может быть против. Точнее, он мне сам говорил до этого, что он против. Но Дима добивался этой встречи. Я говорю: "Ну, он будет в шоке, но я не против, приезжай. Что вы думаете, куда я сейчас еду? Я еду в СКА, потому что Мирон не сел со своим отцом в машину. Я даже удивлена, потому что Дима просто предложил довезти ребенка из школы до дома. Просто довезти. Теперь я думаю: вот что бывает, когда человек оскорбляет мать. Все-таки два сына, они живут со мной, спят в одной кровати, любят меня, ценят меня, разумеется. И, наверное, все-таки не стоило Диме и его женщине столько гадостей про меня говорить. Итог - сын даже не садится с ним в машину", - рассказала Екатерина Бивол в социальных сетях.

Ранее в сети появился слитый разговор экс-чемпиона мира по боксу Дмитрия Бивола с его сыном, из которого многие сделали вывод, что Екатерина якобы "манипулирует детьми".

Бивол (23-1, 12 КО) начал свою профессиональную карьеру в 2014 году, и самым значимым его боем стал поединок против мексиканца Сауля Канело Альвареса. Судьи присудили победу уроженцу Кыргызстана, что стало первым поражением Канело за девять лет. В ночь с 12 на 13 октября Бивол сразился с Артуром Бетербиевым за титул абсолютного чемпиона мира, однако уступил решением судей, потеряв чемпионские пояса WBA Super и IBO.

Дмитрий и Екатерина расстались в июне 2023 года, после чего экс-супруга боксера публично потребовала увеличения алиментов на двух общих детей, оставшихся с ней. После проигрыша Бивола в бою за абсолютное чемпионство Екатерина не скрывала радости от его поражения.