"Видно по глазам". Легенда бокса назвал победителя в супербою Уайлдера и Джошуа

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис назвал в интервью EsNews победителя суперпоединка между Деонтеем Уайлдером и Энтони Джошуа, передает корреспондент Vesti.kz.

"Кто победит? Определенно Уайлдер. У Деонтея есть такая черта, что он хочет сделать тебе больно. Каждый раз, когда он выбрасывает правую руку, это видно по его глазам. Он старается нанести сопернику максимальный урон, выбрасывает удары с особым расчетом", - заявил Льюис.

Ожидается, что бой между Уайлдером и Джошуа состоится в конце этого года.

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В своем предыдущем бою в апреле Энтони выиграл у Джермейна Франклина единогласным решением судей. Деонтей, в свою очередь, в октябре прошлого года нокаутировал Роберта Хелениуса.

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