Видео сочного апперкота, решившего судьбу боя с участием обидчика Кункабаева на Олимпиаде

Сумасшедший апперкот от призера Олимпийских игр 2020 года американца Ричарда Торреза (5-0, 5 KO) решил исход боя в супертяжелом весе на Desert Diamond Arena, в Глендейле (штат Аризона, США). От его действия пострадал соотечественник Джеймс Брайанту (6-3, 4 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
Андердог со стартовых секунд боя пытался не дать сопернику пространства, но Торрез нашел лазейки в его обороне и разбил Брайанту нос. За несколько секунд до завершения первого раунда Ричард уронил своего оппонента мощным апперкотом. Брайант смог подняться, но от продолжения схватки отказался.
OH MY @RichardTorrez21 🤯 pic.twitter.com/s5qCyIJimc— Top Rank Boxing (@trboxing) February 4, 2023
Напомним, что на последней Олимпиаде Торрез выиграл серебряную медаль, в полуфинале нокаутировав казахстанца Камшыбека Кункабаева.
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