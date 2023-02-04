Видео сочного апперкота, решившего судьбу боя с участием обидчика Кункабаева на Олимпиаде

Сумасшедший апперкот от призера Олимпийских игр 2020 года американца Ричарда Торреза (5-0, 5 KO) решил исход боя в супертяжелом весе на Desert Diamond Arena, в Глендейле (штат Аризона, США). От его действия пострадал соотечественник Джеймс Брайанту (6-3, 4 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Андердог со стартовых секунд боя пытался не дать сопернику пространства, но Торрез нашел лазейки в его обороне и разбил Брайанту нос. За несколько секунд до завершения первого раунда Ричард уронил своего оппонента мощным апперкотом. Брайант смог подняться, но от продолжения схватки отказался.

Напомним, что на последней Олимпиаде Торрез выиграл серебряную медаль, в полуфинале нокаутировав казахстанца Камшыбека Кункабаева.

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