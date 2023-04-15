Видео полного боя, или как спарринг-партнер Усика из Казахстана финишировал соперника

Появилось видео полного боя казахстанского супертяжа Нурсултана Аманжолова против южнокорейца Ан Сук Хи, передают Vesti.kz.

Поединок состоялся в рамках вечера бокса в Инчхоне (Южная Корея) и завершился в третьем раунде, когда казахстанцу удалось отправить оппонента в нокаут. Этим самым Аманжолов одержал пятую победу в пяти боях на профи-ринге, тогда как Ан Сук Хи потерпел вторую неудачу в карьере при трех выигрышах и одной ничьей.

Добавим, что Аманжолов в свое время выступал спарринг-партнером украинца Александра Усика.

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