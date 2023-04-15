Видео победы нокаутом казахстанского боксера в титульном бою

Появилось видео победы казахстанского боксера Мейирима Нурсултанова над японцем Кадзуто Такесако, передают Vesti.kz.

Их поединок, рассчитанный на 12 раундов, прошел в Инчхоне (Южная Корея) и завершился в восьмом, когда Нурсултанов отправил в нокаут своего соперника. Этим самым казахстанский средневес защитил свой пояс WBO International.

Если Нурсултанов занес в свой актив 19-ю победу в 19 боях на профи-ринге, то Такесако потерпел первую неудачу при 15 выигрышах и одной ничьей.

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