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Видео нокаута Жанибека Алимханулы в бою за пояс чемпиона

Видео нокаута Жанибека Алимханулы в бою за пояс чемпиона
©Top Rank

Появилось видео победного боя чемпиона мира по версии WBO в среднем весе казахстанца Жанибек Алимханулы (14-0, 9 КО) над канадцем Стивеном Батлером (32-4-1, 26 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок прошел в Стоктоне (США) и стал главным событием вечера бокса. Во втором раунде противостояния Алимханулы отправил соперника в нокаут.

Для Жанибека это была вторая защита титула, первую он проводил в ноябре прошлого года, когда судейским решением победил британца Дензела Бентли (18-2-1, 15 КО).

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Метки:
Алимханулы Жанибек Бокс видео

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