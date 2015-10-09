Василий Ломаченко объявил о возвращении на ринг

38-летний украинский боксёр Василий Ломаченко посредством соцсетей сделал заявление о своём возвращении на ринг, передают Vesti.kz.

Камбэк Ломаченко

"Пути Господни неисповедимы! Думал, что больше никогда не выйду в ринг в качестве боксёра! Но у Господа нашего Иисуса Христа другие планы на этот счёт! Рад снова проживать эту боксёрскую жизнь! Благодарю всех, кто снова принимает участие в этом забеге!

Спасибо компании Top Rank и Бобу Аруму за предоставленный шанс снова побороться за звание абсолютного чемпиона мира!

Эгису - отдельное уважение и благодарность за то, что он, несмотря на мою твёрдую убеждённость в том, что завершил карьеру, продолжал верить в то, что мы снова выйдем в ринг! Он проделал огромную работу, чтобы мы снова были в гонке!

Благодарю свою бесценную семью, которая всегда рядом и помогает мне в подготовке!

Отцу с Борисовичем - привет! Когда будете читать эти строки, знайте: тут слова лишние. Скажу лишь, что ликую от возможности снова пройти этот путь вместе с Вами!

Ну и Вам спасибо, болельщики! Получаю очень много сообщений с тёплыми словами поддержки!

Бог любит троицу, вот и мы попробуем в третий раз!

С Богом!

Мир Всем!", - написал Ломаченко в Facebook.

Напомним, что Ломаченко не боксировал с мая 2024 года, когда победил австралийца Джорджа Камбососа-младшего и завоевал титул IBF в лёгком весе. На профессиональном ринге украинец одержал 18 побед (12 нокаутом) и потерпел три поражения.

Ранее сообщалось, что Ломаченко может провести бой с непобеждённым филиппинцем Чарли Суаресом 13 февраля 2027 года в Лас-Вегасе (США).

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