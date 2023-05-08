В Украине дали прогноз на титульный бой Жанибека Алимханулы

Популярный украинский портал о боксе vRINGe.com дал прогноз на бой чемпиона мира по версии WBO в среднем весе казахстанца Жанибека Алимханулы (13-0, 8 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Алимханулы 13 мая на "Стоктон-Арене" в США проведет 12-раундовый бой с канадским боксером Стивеном Батлером (32-3-1, 26 КО). По казахстанскому времени он пройдет утром 14-го числа. Начало трансляции - в 07:00 по времени Астаны.

"Стилистически у нас противостояние контрпанчера (Алимханулы) и слаггера/панчера (Батлер).

Начнем с чемпиона. Сильные стороны – работа ног, удары левой (кроссы, прямые, контр/хуки), тайминг, скорость, техника. Хромает работа передней рукой, невнятно выглядит, когда приходится самому инициировать острые моменты.

С претендентом чуть сложнее. Сильные стороны - неплохая ударная мощь, антропометрия (очень длинные руки), силовое противостояние.

Батлер начинает бой чисто-боксёром (ставка - на длинный джеб). Поскольку пользоваться преимуществом в антропометрии он не умеет, до экватора бои превращаются в махач или же в силовое противостояние (слаггер).

У канадца дырявая защита, не блещет изобретательностью в атаке, не обладает солидным уоркрейтом. Одна из самых сложных задач у претендента - придумать план на бой, который хотя бы в теории будет выглядеть выполнимым.

Автор предложил бы попытаться навязать силовой бой (клинчи, захваты рук, возня в инфайтинге, теснить к канатам, виснуть на сопернике, чуточку грязи (локти, голова, удары на грани фола), чтобы нивелировать преимущество Алимханулы в скорости, тайминге, технике.

Но проблема в том, что Батлера не назовёшь еще и докой в тактическом противостоянии. По мнению автора, это дичайший мисматч. Вопрос разве что в самом Алимханулы. Не переоценили ли мы этого "чемпиона по почте"?", - пишет издание.