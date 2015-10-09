В США разобрали бой Головкин - Кроуфорд и назвали победителя

Портал BoxingNews24.com поделился прогнозом о том, как бы сложился потенциальный бой между казахстанским боксером Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО) в пиковой форме и новым абсолютным чемпионом из США Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 КО), передают Vesti.kz.

"Теренс Кроуфорд проиграл бы праймовому Геннадию Головкину

Близкая победа Теренса Кроуфорда над утратившим форму 35-летним Саулем Альваресом в прошлую субботу заставила болельщиков задуматься, как бы "Бад" выступил против бывшего объединённого чемпиона в среднем весе в его лучшие годы — Геннадия Головкина.

Почему Головкин на пике победил бы Кроуфорда

Сила удара Выносливость и устойчивость Давление Габариты и физическая мощь Готовность идти в жёсткий обмен

Движение против силы: стратегия Головкина

Кроуфорд, несомненно, использовал бы подвижность, чтобы нейтрализовать высокоскоростную атаку Головкина, пытаясь свести количество ударов в раунде к минимуму. Именно такой метод принёс ему победу над медлительным Альваресом на прошлых выходных. Однако Головкин в своих лучших проявлениях был куда более искусен в перекрытии ринга против подвижных оппонентов. Таким образом, шансы Кроуфорда выиграть по очкам за счёт движения, не вступая в открытый бой с Головкиным, были бы крайне малы.

Время, которое Теренс смог бы продержаться против молодого Головкина, напоминающего акулу, исчислялось бы минутами. Кроуфорду пришлось бы сражаться с ним в открытую. На мой взгляд, количество раундов, которые Теренс выдержал бы в бою с молодым Головкиным, можно пересчитать по пальцам. Не думаю, что "Бад" создан для такого противостояния — особенно против мощного средневеса вроде Головкина", - говорится в заметке.

Напомним, 14 сентября в Лас-Вегасе (США) Кроуфорд победил Канело, отобрав у мексиканца звание "абсолюта" во втором среднем весе. Теренс стал первым боксёром в истории, ставшим абсолютным чемпионом в трёх весовых категориях.

Головкин же встречался с Канело трижды. Их первый бой в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а через год в реванше победил мексиканец. В сентябре 2022 года соперники закрыли трилогию, из который победителем вышел Альварес.

