Какой в них смысл? Сопромоутер Головкина жестко высказался о второстепенных титулах

Эдди Хирн, глава Matchroom Boxing и сопромоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО), категорически против того, чтобы у топовых боксерских организаций было по несколько чемпионов мира в одной весовой категории, ведь это безобразие приводит к путанице, а второстепенный титул никогда не будет принят болельщиками наряду с главным, сообщает vRINGe.com.

На выходных в Манчестере местный топ-проспект Хирна полусредневес Конор Бенн (21-0, 14 КО) ожидаемо уверенно победил южноафриканского ветерана Криса ван Хердена (28-3-1, 12 КО).

Теперь промоутер обещает своему бойцу повышение уровня оппозиции, готовит к переходу на элитный уровень - нацелены вскоре выйти на титульную схватку. Но это точно будет не пояс WBA World, который в ночь с субботы на воскресенье получил нового владельца - Эймантас Станенис (14-0, 9 КО) из Литвы выиграл у россиянина Раджаба Бутаева (14-1, 11 КО).

Все остальные пояса дивизиона у американцев Эррола Спенса (WBC, IBF, WBA Super) и Теренса Кроуфорда (WBO), которые планируют до конца года определить "абсолюта", то есть пока что недоступны для остальных вызовов. Поэтому у Хирна спросили о готовности вывести Бенна против Станениса.

В ответ промоутер неожиданно вспылил: "К черту "регулярный" титул. В черту второстепенные пояса. Какой в них смысл? Ты отбираешь "регулярный" пояс, а в ответ слышишь: "Нет, ты все равно пока что ненастоящий чемпион". Смотрите сами, тот же Станенис провел шикарный бой, крутой и тяжелый бой. И что? Он получил должное признание за то, что стал чемпионом? Конечно же, нет!"

Ранее Хирн высказался о трилогии GGG с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО), она запланирована на сентябрь. Промоутер считает, что это будет самый большой бой в боксе.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира