Промоутер рассказал о самом большом бое в боксе с участием Головкина

Глава промоутерской организации Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился мнением о поединке казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) против японца Риоты Мураты (16-3, 13 КО), сообщает vRINGe.com.

Также британский функционер прокомментировал возможный будущий поединок-трилогию Головкина против абсолютного чемпиона второго среднего веса до 76,2 килограмма мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО), который предварительно запланирован на осень текущего года.

- Ваши мысли о победе Головкина в Японии?

- Отличный поединок. Если вы хотите критиковать Геннадия Головкина, то он начал медленно, как обычно, принял немного больше ударов в начальных раундах. Но давайте будем позитивными. Человек не боксировал больше 400 дней. Он поехал в Японию, на территорию оппонента, чтобы подраться с чемпионом, местной суперзвездой, и проиграл два, может быть, три раунда, а потом потряс Мурату, остановил его и объединил дивизион.

Очевидно, что если "Канело" побьет Бивола, поединок будет в 76,2 килограмма. Я считаю, что Головкину нужно подняться из 72,6 килограмма. Он боксирует в среднем весе 10 лет. Это долгий срок, чтобы поддерживать этот вес. В 76,2 килограмма он будет сильнее. Но нужно отдать ему должное. Он не боксировал долгий период времени, поехал туда и провел отличный бой. Слушайте, в третьем раунде я начал думать, что этот бой может закончиться в любую сторону. Но он сделал то, что делает Головкин, и потряс Мурату, который, кстати, был очень храбрым. Он был фантастичен. Большая победа для Головкина. И очевидно, что сейчас все внимание на 7 мая, на поединке "Канело" против Бивола.

- Если вы перечислите самые реалистичные варианты для Головкина в зависимости от того, что произойдет в бою "Канело" - Бивол…

- Бой уже сделан. Реальность такова, что бой сделан. Но "Канело" нужно победить. Я говорю вам сейчас, что этот бой против Бивола - очень опасный поединок. Бивол выглядит фантастически в зале, он действительно желает этого. Это огромная шкурка от банана. Это не бой Головкина против Мураты. Геннадий был большим фаворитом, также и "Канело", но Бивол - это непобедимый чемпион мира в полутяжелом весе, который действительно может драться. "Канело" против Бивола будет абсолютным триллером. Если Альварес побьет Дмитрия Бивола - он дерется с Головкиным в сентябре. Это будет неоспоримая трилогия, самый большой бой в боксе. Я видел, некоторые говорят, что не хотят видеть их бой. Почему? Первые два боя были одни из лучших, которые я видел. Поверьте, этот бой будет электрикой, особенно в 76,2 килограмма. Поэтому посмотрим, что случится 7 мая.

Напомним, что GGG в прошедшем объединительном бою стал не только обладателем пояса WBA Super в среднем весе, но и защитил свои титулы по версиям IBF и IBO.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира