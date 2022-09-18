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В России планируют организовать прощальный бой Головкина

В России планируют организовать прощальный бой Головкина
©Tengrinews.kz, Турар Казангапов

Промоутер Владимир Хрюнов намерен провести поединок с участием Геннадия Головкина в России. В частности, он назвал возможного соперника для казахстанского боксера. 

"Что бы ни делал Головкин, я буду этому аплодировать и ждать с нетерпением. Например, прощальный бой в Москве или Казахстане – думаю, он заслужил несколько таких прощальных боев. У меня стоит в плане, и мы обсуждали с руководством канала "РЕН ТВ" возможность проведения боя Геннадия Головкина в следующем году в России.

Соперник? Очевидно, что это не сильно важно. Я, честно, думал о Мартине Мюррее. Прямо в заголовке можете написать, что один из планов "Бойцовского клуба" – проведение боя Геннадия Головкина в России", –  цитирует Хрюнова "Чемпионат"

Напомним, сегодня, 18 сентября, в Лас-Вегасе состоялся третий бой между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом. Поединок завершился победой Альвареса единогласным судейским решением. Мексиканец защитил свои титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе. Для казахстанца это был дебют в новом весе. 

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Альварес Сауль Головкин-Альварес

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