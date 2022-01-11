Не в пользу казахстанца. Возвращение Каната Ислама переносится

Дата возвращения на ринг Каната Ислама (28-0, 22 КО) изменилась. Вместо января поединок намечен на февраль. Причем он должен пройти в конце месяца. И такой расклад явно не в пользу казахстанского ветерана. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Ислам должен встретиться с британцем Джиммом Келли (25-2, 10 КО). Изначально событие планировалось на 21 января. Теперь боксеры встретятся лицом к лицу только 25 февраля. По крайней мере стороны договорились именно на этот день.

Не факт, что битва все-таки произойдет. Причиной срыва называется коронавирус. И если темпы распространения новой волны болезни увеличатся, то есть риск полной отмены. В любом случае сильно теряет именно Канат.

Он уже давно не дрался. Простой принял катастрофические масштабы. И вообще неизвестно, в какой форме сейчас находится некогда обнадеживающий проспект. Сейчас же его карьера поставлена на паузу. Каждый пропущенный месяц - это большое количество потерянных возможностей.

Будем честны, его уже трудно рассматривать в качестве претендента на какой-либо основной титул. Также вряд ли он выйдет на топового соперника - он просто уже не представляет спортивного интереса. Так что лучше сосредоточиться на чем-то более локальном.

Однако для этого нужна активность. Важно качественно втянуться, почувствовать ринг, темп. Ощутить тяжелые атаки соперников. Засиживаться нельзя. Поэтому будем надеяться на то, что в феврале он все-таки выйдет на ринг.

Сделает этот финальный рывок. И пусть он будет ярким.

Напомним, что в феврале прошлого года в Майами он нокаутировал эквадорца Джейсона Минду (14-4-1, 8 КО) в седьмом раунде. При этом для казахстанца это был первый бой с 2019 года.