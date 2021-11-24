"В одну калитку". Стангрит назвал победителя титульного боя Елеусинова против "Сумасшедшего"

Казахстанец Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) в предстоящем титульном поединке в Нур-Султане должен побеждать без особых проблем. Такого мнения придерживается основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Напоним, Елеусинов сразится за пояс IBO в полусреднем весе. Его соперником будет мексиканец Данте "Сумасшедший" Хардон (41-7, 25 КО).

"Хардон, конечно, огорчил Томлинсона, но Энтони - это не топовый боксер. Если честно, ничего в нем особенного. Атаки размашистые, чувство дистанции слабое, защита слабая. Он же просто клиент крепких мексиканцев.

А вот Елеусинов - это другой уровень. Поэтому снаряд Хардона два раза подряд в одно и то же место не ударит. Я думаю, что Елеусинов выиграет. И если будет хорошо готов и без травм, то выиграет в одну калитку",- сказал Стангрит.

Добавим, что бой Елеусинов - Хардон пройдет в рамках вечера бокса в Нур-Султане 18 декабря.