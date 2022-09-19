"В Мексике не любят "Канело". Экс-чемпион мира раскритиковал Альвареса после трилогии с Головкиным

Экс-чемпион мира в первом наилегчайшем весе панамец Карлос Мурильо высказался о третьем бое между Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 KO) и Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 39 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz. Он выступил с критикой в адрес Альвареса.

Трилогия в Лас-Вегасе, состоявшаяся утром 18 сентября, завершилась победой "Канело" единогласным решением судей.

"Это больно, потому что это рушит ожидания от этого вида спорта. Из-за этих вещей даже многие мексиканцы не любят "Канело", потому что считают, что он устраивает договорные бои", - сказал Мурильо. "Сейчас все дело в бизнесе. Это не так, как раньше, когда люди сражались за честь, за страну. К сожалению, это невозможно проконтролировать", - цитирует Мурильо prensa.com.

Благодаря этой победе мексиканец защитил свои титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе. Для казахстанца это был дебют в новом весе.

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