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В Казахстане пройдет уникальный турнир от WBC

В Казахстане пройдет уникальный турнир от WBC
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Всемирный боксерский совет проведет уникальный турнир, который стартует в Казахстане. Подробности корреспонденту Vesti.kz рассказал известный менеджер Зия Алиев. По его словам, соревнования будут похожи на реалити-шоу. А победитель получит специальный пояс от WBC.

- Турнир стартует в Казахстане. Он будет проводиться всего в шести странах. Также его примут Узбекистан, Азербайджан, Турция, Кыргызстан, сейчас еще рассматривается Монголия. Формат будет такой - 32 пары, 64 участника. Это будут боксеры, у которых нет рекорда, которые будут дебютировать в профессионалах. Это будут студийные шоу, которые будут сниматься без зрителей - для телевидения и YouTube-платформ. Но шестой, финальный турнир будет проходить на стадионе. Победитель получит пояс. Для каждой страны будет разработан свой отдельный именной пояс. В этом плане уже есть договоренность с главой WBC Маурисио Сулейманом. Помимо пояса, конечно же, будет и денежный приз. Победитель забирает все, скажем так.

- Как будет проходить отбор участников, раз они не имеют рекорда?

- Бойцы будут присылать свои анкеты и мы отберем 64 участника. В определенный момент турнир будет превращаться в реалити-шоу. Про бойцов будут сниматься истории, чтобы понять, почему они там, почему они хотят участвовать в этом турнире. Турнир я буду проводить совместно с промоушеном Lucky Cent. В этот раз шоу больше будет относиться к развитию профи-бокса в Казахстане. Надеюсь, получится сделать то, что мы планируем. Потому что нельзя, чтобы профи-бокс умирал в такой стране, как Казахстан.

- В каких весовых категориях будут соревноваться участники?

- Мы стартуем с одной весовой категории. Возможно, это будет средний или суперсредний вес. Также 135-140 фунтов сейчас самые жаркие категории, если не говорить о "королевском дивизионе" тяжеловесов. Мы рассматривали 147 фунтов, но этот дивизион сейчас вымирает. Спенс и Кроуфорд - это последние громкие имена, дальше там никого нет. Сейчас этот вес умирает, и нижние весовые категории наоборот сейчас поднимаются. И вот все хорошо в суперсреднем весе, в дивизионе Канело. 

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Метки:
WBC Профессиональный бокс

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