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В Британии умершего боксера дисквалифицировали за допинг

В Британии умершего боксера дисквалифицировали за допинг
©depositphotos.com

Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) вышло на новый уровень в борьбе с нарушителями принципа "честной игры" и чистого спорта, сообщают Vesti.kz.

В частности, UKAD дисквалифицировало на четыре года бывшего претендента на титул чемпиона мира в наилегчайшем весе мексиканца Мойзеса Каллероса. В анализах бокесра обнаружен кокаин. Проба была взята в апреле 2023 года после боя против британца Галала Яфая, которому Каллерос уступил нокаутом в четвертом раунде.

Все бы ничего, но в марте этого года 34-летний мексиканец скончался от сердечного приступа. Позже UKAD принесло извинения семье Каллероса.

"Мы получили известие о кончине мексиканского боксера Мойзера Каллероса после публикации информации о его допинг-тесте. К сожалению, у нас не было сведений о его гибели в момент публикации. Мы удалим все данные этого дела из базы данных", - объяснилось UKAD.

Всего за карьеру Каллерос провел 49 поединков, одержал 37 побед (20 нокаутов), потерпел 11 поражений и еще один бой завершил вничью.

За карьеру он дважды имел возможность стать чемпионом мира по версии WBO в минимальном весе, но оба раза проиграл.

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Метки:
Профессиональный бокс Дисквалификация Допинг Великобритания

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