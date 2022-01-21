"В бою с Головкиным ему немного подсуживали". Топ-тренер усомнился в величии "Канело"

Известный мексиканский тренер Игнасио Беристайн до сих пор не признал звездного соотечественника Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО) одним из величайших в боксерской истории страны, сообщает vRINGe.com.

"Признаю, что он хороший боец, - заявил тренер. - Ведь он очень упорно пашет в зале, а Эдди Рейносо проделал с ним отличную работу. Но не считаю, что он один из лучших в истории. Как по мне, он все еще идет к этой цели. Завоеванные ранее титулы и деньги здесь не аргумент. Самое важное - завоевать сердца мексиканцев. И я считаю, ему еще есть к чему стремиться. Думаю, ему до сих пор не хватает парочки великих боев. Таких, которые были у того же Хулио Сесара Чавеса-старшего. Считаю, что "Канело" молодец - дерется, побеждает. Но говорю как тренер. Я не припомню такого его боя, в котором он бы покорил сердца болельщиков".

Беристайн считает, что победа "Канело" над Калебом Плантом была постановочной: "Лично я не смотрел. Но мне звонили люди, точнее, крутые тренеры и в один голос твердили, что это был "не бой, а цирк - Калеб упал, хотя ничего увесистого не пропустил". Сам я не смотрел, поэтому судить не берусь.

Беристайн заодно со своим легендарным подопечным Хуаном Мануэлем Маркесом, который также не видит "Канело" в числе лучших из лучших: "Уважаю его мнение, но думаю, что скоро "Канело" даст нам всем тот самый бой, который позволит ему наконец-то войти в число легенд. Он побеждает, он выглядит хорошо. Но ему никогда не приходилось выкладываться в ринге на полную катушку. Он выглядит хорошо, но не сенсационно. А в бою с Геннадием Головкиным ему совсем немного, но все же подсуживали. Я бы хотел, чтобы победил мексиканец. Но еще больше я бы хотел, чтобы это была честная победа".

Напомним, "Канело" и Головкин бились в 2017 и 2018 годах в Лас-Вегасе. Первый бой не выявил сильнейшего, а второй остался за мексиканцем. Поклонники бокса надеются, что Альварес все же проведет трилогию с GGG.