Устроивший "кровавую бойню" казахстанец узнал дату и соперника по следующему бою

Казахстанский боксер Ержан Залилов (11-3-2, 5 КО) следующий бой проведет 10 июля в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным источника, в этот день во Дворце спорта имени Балуана Шолака он будет боксировать против соотечественника Багдата Уайдаева (5-0, 1 КО).

В главном событии вечера выступит представитель первого среднего веса Турсынбай Кулахмет (3-0, 2 КО) из Казахстана, который становился чемпионом Азии и бронзовым призером чемпионата мира 2019 года. Его соперник пока не определен.

В андеркарте также выступят Рай Сейтжанов (6-0, 3 КО), Али Балоев (10-0, 7 КО), Абай Толеш (8-1, 5 КО), Рахат Сейтжан (5-0, 3 КО), Айдос Медет (6-0, 4 КО) и другие казахстанцы.

Напомним, что последний бой Залилов провел в январе в Екатеринбурге, где устроил "кровавую бойню" с бронзовым призером Олимпиады-2016 Владимиром Никитиным. По итогам восьми раундов судьи зафиксировали ничейный результат.

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