 bcJJPd0GyobaqkPnGtgwEiUmBlGI0eJb3pggjtuK
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Вакансии на Vesti.kz
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Другие Еще
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

"Устрашающий панчер и его преимущество". Почему Головкин может побить "Канело"

"Устрашающий панчер и его преимущество". Почему Головкин может побить "Канело"
©Reuters
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) может получить преимущество над мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО) в новой для себя весовой категории, сообщает ресурс sportingnews.com.

Трилогия может состояться в сентябре, если соперники выиграют свои весенние поединки.

"Третий бой с Головкиным наверняка состоится в 168 фунтах. GGG заигрывал с таким ходом в начале своей карьеры, когда обсуждалась перспектива боя с Карлом Фрочем, но он никогда не выходил за лимит среднего веса.

Устрашающий панчер, способный прибавить еще несколько фунтов, может получить преимущество, но если они снова встретятся, трудно отделаться от ощущения, что лучшие шансы Головкина на победу над "Канело" уже упущены", - пишет издание.

GGG боится "Канело"? Головкин рассказал правду о третьем бое с Альваресом

На Vesti.kz стартовал "Конкурс прогнозов" с призом за каждый тур. Вы уже участвуете?

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Альварес Сауль

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Вчера , 23:16
Профи-бокс
"Устрашающий панчер и его преимущество". Почему Головкин может побить "Канело" "Устрашающий панчер и его преимущество". Почему Головкин может побить "Канело"
Вчера , 18:49
Профи-бокс
Головкин объяснил успех Мураты и дал прогноз на их бой Головкин объяснил успех Мураты и дал прогноз на их бой
Вчера , 18:06
Профи-бокс
Головкин назвал условие завершения карьеры Головкин назвал условие завершения карьеры
Вчера , 17:26
Профи-бокс
GGG боится "Канело"? Головкин рассказал правду о третьем бое с Альваресом GGG боится "Канело"? Головкин рассказал правду о третьем бое с Альваресом
Вчера , 15:40
Профи-бокс
Сколько лет Головкин еще будет боксировать? Промоутер дал ответ Сколько лет Головкин еще будет боксировать? Промоутер дал ответ
Вчера , 15:02
Профи-бокс
Внук Мохаммеда Али и другие. С кем казахстанцы спаррингуют в США Внук Мохаммеда Али и другие. С кем казахстанцы спаррингуют в США
Вчера , 14:46
Профи-бокс
Супертяж-нокаутер из Казахстана получил в соперники "Гору" из США Супертяж-нокаутер из Казахстана получил в соперники "Гору" из США
Вчера , 14:29
Профи-бокс
Экс-чемпион мира оценил шансы Головкина победить "Канело" Экс-чемпион мира оценил шансы Головкина победить "Канело"
Вчера , 14:05
Профи-бокс
В США назвали точный раунд с нокаутом в бою Головкин - Мурата за три титула В США назвали точный раунд с нокаутом в бою Головкин - Мурата за три титула
Вчера , 13:32
Профи-бокс
Казахстанский спарринг-партнер "Канело" назвал победителя в третьем бою с Головкиным Казахстанский спарринг-партнер "Канело" назвал победителя в третьем бою с Головкиным
Вчера , 12:17
Профи-бокс
Головкин - Мурата: Прямая трансляция боя Головкин - Мурата: Прямая трансляция боя
Вчера , 12:00
Профи-бокс
Казахстанский боксер восхитился "Канело" после совместных спаррингов Казахстанский боксер восхитился "Канело" после совместных спаррингов
Вчера , 11:21
Профи-бокс
Тренер Головкина рассказал о закулисье боя с "суперчемпионом" Тренер Головкина рассказал о закулисье боя с "суперчемпионом"
Вчера , 10:57
Профи-бокс
Казахстанская боксерша восхитила фанатов горячим фото в красивой позе Казахстанская боксерша восхитила фанатов горячим фото в красивой позе
Вчера , 09:15
Профи-бокс
"Вынесет его". В России вынесли вердикт по бою Головкина с "суперчемпионом" "Вынесет его". В России вынесли вердикт по бою Головкина с "суперчемпионом"
Вчера , 08:42
Профи-бокс
Тренер "Канело" рассказал о дате трилогии с Головкиным и почему она не состоялась раньше Тренер "Канело" рассказал о дате трилогии с Головкиным и почему она не состоялась раньше
Вчера , 07:48
Профи-бокс
"Официально". Головкин сделал сообщение о бое за три титула "Официально". Головкин сделал сообщение о бое за три титула
3 апреля, 23:39
Профи-бокс
Бивол высказался о "Канело" и его боях с Головкиным и Мейвезером Бивол высказался о "Канело" и его боях с Головкиным и Мейвезером
3 апреля, 17:48
Профи-бокс
Экс-чемпион мира из России согласился на бой с известным блогером-боксером Экс-чемпион мира из России согласился на бой с известным блогером-боксером
3 апреля, 14:54
Профи-бокс
Бивол пригрозил Альваресу силой своего удара Бивол пригрозил Альваресу силой своего удара
3 апреля, 14:16
Профи-бокс
Алимханулы объявил сроки боя с Чарло и завоевания титула абсолютного чемпиона в весе Головкина Алимханулы объявил сроки боя с Чарло и завоевания титула абсолютного чемпиона в весе Головкина
3 апреля, 13:09
Профи-бокс
Чемпионский бой в весе Головкина завершился быстрым нокаутом Чемпионский бой в весе Головкина завершился быстрым нокаутом
3 апреля, 07:28
Профи-бокс
"Начало истории". Альварес объяснил, почему выбрал в соперники Бивола "Начало истории". Альварес объяснил, почему выбрал в соперники Бивола
2 апреля, 17:32
Профи-бокс
Головкин брутально проанонсировал бой с "суперчемпионом" Головкин брутально проанонсировал бой с "суперчемпионом"
2 апреля, 14:33
Профи-бокс
В США усомнились в целесообразности трилогии "Канело" - Головкин В США усомнились в целесообразности трилогии "Канело" - Головкин
2 апреля, 11:32
Профи-бокс
"Готов к Японии". Головкин показал видео тренировки перед боем с "суперчемпионом" за три титула "Готов к Японии". Головкин показал видео тренировки перед боем с "суперчемпионом" за три титула
2 апреля, 10:31
Профи-бокс
Сбежавший от Алимханулы соперник высказался о титульном бое Сбежавший от Алимханулы соперник высказался о титульном бое
2 апреля, 07:51
Профи-бокс
Головкин сделал заявление перед боем с "суперчемпионом" за три титула Головкин сделал заявление перед боем с "суперчемпионом" за три титула
1 апреля, 22:00
Профи-бокс
Головкин провел первую тренировку в Японии и сделал заявление Головкин провел первую тренировку в Японии и сделал заявление
1 апреля, 21:07
Профи-бокс
Top Rank обратилась к Алимханулы Top Rank обратилась к Алимханулы

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus