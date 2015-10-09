Усик вызвал Фьюри на третий бой и потребовал космический гонорар

Непобеждённый 39-летний абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Усик прокомментировал возможность проведения третьего боя против британца Тайсона Фьюри, сообщают Vesti.kz.

Украинец владеет поясами WBA, WBC, IBF и IBO и остаётся главным действующим чемпионом дивизиона.

"Тайсон, Жадное брюхо, дай мне один миллиард долларов, и я проведу с тобой трилогию. Если победит Тайсон, это хорошо… 12-й раунд, победа Тайсона, поздравляю", — сказал Усик на YouTube-канале The Stomping Ground.

Напомним, в 2024 году Усик и Фьюри провели два боя в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Первый поединок, состоявшийся в мае, завершился победой украинца по очкам. При это Усик побывал в нокдауне. Реванш, состоявшийся в декабре, обернулся победой Усика решением судей.

В последнем поединке Усик выходил на ринг против Даниэль Дюбуа 20 июля на легендарной стадионе "Уэмбли". В том поединке он одержал победу нокаутом в пятом раунде в реванше, на кону которого стоял титул абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

Следующий бой Усик проведет против нидерландца Рико Верхувена. Бой состоится 23 мая в Гизе (Египет).

Фьюри в последнем бою, который прошел 12 апреля победил россиянина Арсланбека Махмудова.

