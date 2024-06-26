Усик лишился звания "абсолюта". Подробности

Украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) больше не является абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, так как он отказался от пояса по версии IBF (Международная боксерская федерация), передают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

Отмечается, что решение Усика подтвердил президент организации Дерил Пиплз.

Пояс IBF будет разыгран 21 сентября в Лондоне (Англия) в поединке между британскими супертяжами Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) и Дэниелом Дюбуа (21-2, 20 КО).

Учитывая, что Дюбуа является временным чемпионом организации, не исключено, что его повысят до полноценного чемпиона, а бой с Джошуа станет его первой титульной защитой. Пиплз пока что этот момент никак не прокомментировал.

Ожидается, что официально о поединке Джошуа - Дюбуа объявят сегодня.

Напомним, что в мае Усик победил решением судей британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) и стал абсолютным чемпионом мира. В декабре они проведут реванш. На этот раз на кону боя не будет всех поясов дивизиона.