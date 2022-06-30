Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Комментарии

Усик и Джошуа провели дуэль взглядов перед реваншем

Усик и Джошуа провели дуэль взглядов перед реваншем
©instagram.com/usykaa

Обладатель титулов WBA Super, IBF и WBO украинец Александр Усик (19-0, 13 KO) встретился с британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) перед реваншем в супертяжелом весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бойцы провели пресс-конференцию в Лондоне в рамках промоутерского тура. Усик поделился фотографиями дуэли взглядов в своих соцсетях. "20 августа", - гласит подпись под публикацией в Instagram.

Поединок состоится 20 августа в городе Джидда (Саудовская Аравия).

Напомним, первая схватка между ними состоялась в сентябре 2021 года на "Уэмбли" (Лондон, Англия). Усик победил решением судей, но вынужден дать реванш, так как такой пункт был прописан в контракте.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Усик Александр Джошуа Энтони Профессиональный бокс

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 00:05
Профи-бокс
Усик и Джошуа провели дуэль взглядов перед реваншем Усик и Джошуа провели дуэль взглядов перед реваншем
Вчера , 19:48
Профи-бокс
Найдена угроза для "Канело" в трилогии с Головкиным Найдена угроза для "Канело" в трилогии с Головкиным
Вчера , 18:39
Профи-бокс
Головкин? ESPN назвал лучших боксеров мира Головкин? ESPN назвал лучших боксеров мира
Вчера , 16:19
Профи-бокс
"Всем пофиг". Лукас высказалась о внимании к своему контенту "Всем пофиг". Лукас высказалась о внимании к своему контенту
Вчера , 15:52
Профи-бокс
"Канело" высказался о поражении от Бивола "Канело" высказался о поражении от Бивола
Вчера , 14:14
Профи-бокс
"Канело" высказался о мексиканском стиле Головкина и первых двух боях "Канело" высказался о мексиканском стиле Головкина и первых двух боях
Вчера , 14:01
Профи-бокс
"Канело" пообещал устроить сладкую концовку в трилогии с Головкиным "Канело" пообещал устроить сладкую концовку в трилогии с Головкиным
Вчера , 13:31
Профи-бокс
"Они ни**ра не знают о боксе". Головкин раскритиковал промоутера и DAZN "Они ни**ра не знают о боксе". Головкин раскритиковал промоутера и DAZN
Вчера , 12:30
Профи-бокс
"Гарантирую". Головкин сделал заявление перед трилогией с "Канело" "Гарантирую". Головкин сделал заявление перед трилогией с "Канело"
Вчера , 12:11
Профи-бокс
"Канело" назвал самого жесткого панчера в своей карьере "Канело" назвал самого жесткого панчера в своей карьере
Вчера , 10:33
Профи-бокс
Головкин припомнил "Канело" скандал с допингом перед трилогией Головкин припомнил "Канело" скандал с допингом перед трилогией
Вчера , 09:00
Профи-бокс
Головкин назвал фаворита в бою за "абсолюта" Головкин назвал фаворита в бою за "абсолюта"
Вчера , 08:24
Профи-бокс
Головкин сделал признание о завершении карьеры и финансах Головкин сделал признание о завершении карьеры и финансах
Вчера , 00:20
Профи-бокс
Бетербиев получил роскошный подарок после победы нокаутом Бетербиев получил роскошный подарок после победы нокаутом
28 июня, 19:07
Профи-бокс
"Канело"? Головкин назвал самого сильного соперника в карьере "Канело"? Головкин назвал самого сильного соперника в карьере
28 июня, 18:27
Профи-бокс
Бетербиев высказался о бое с Биволом после победы нокаутом Бетербиев высказался о бое с Биволом после победы нокаутом
28 июня, 17:44
Профи-бокс
"Канело" намекнул на нокаут в трилогии с Головкиным "Канело" намекнул на нокаут в трилогии с Головкиным
28 июня, 17:04
Профи-бокс
Промоутер высказался о сроках реванша "Канело" - Бивол Промоутер высказался о сроках реванша "Канело" - Бивол
28 июня, 16:33
Профи-бокс
"Канело" заявил о реванше с Биволом после трилогии с Головкиным "Канело" заявил о реванше с Биволом после трилогии с Головкиным
28 июня, 16:02
Профи-бокс
Тренер Головкина сделал обнадеживающее заявление о трилогии Тренер Головкина сделал обнадеживающее заявление о трилогии
28 июня, 15:29
Профи-бокс
Головкин? "Канело" назвал своего любимого современного боксера Головкин? "Канело" назвал своего любимого современного боксера
28 июня, 13:42
Профи-бокс
Если бы трилогия с "Канело" прошла раньше? Головкин высказал мнение Если бы трилогия с "Канело" прошла раньше? Головкин высказал мнение
28 июня, 12:43
Профи-бокс
Головкин опустил на землю "Канело" Головкин опустил на землю "Канело"
28 июня, 12:14
Профи-бокс
Головкин нашел объяснение ненависти "Канело" и высказался о будущем после трилогии Головкин нашел объяснение ненависти "Канело" и высказался о будущем после трилогии
28 июня, 11:30
Профи-бокс
Чемпион мира в четырех весах завершил карьеру в 34 года Чемпион мира в четырех весах завершил карьеру в 34 года
28 июня, 10:56
Профи-бокс
"Канело" пообещал удивить Головкина в третьем бою "Канело" пообещал удивить Головкина в третьем бою
28 июня, 10:38
Профи-бокс
"Блекнут на моем фоне". Как Головкин поставил "Канело" на место "Блекнут на моем фоне". Как Головкин поставил "Канело" на место
28 июня, 10:21
Профи-бокс
Тренер "Канело" предсказал нокаут в третьем бою с Головкиным Тренер "Канело" предсказал нокаут в третьем бою с Головкиным
28 июня, 09:01
Профи-бокс
Американский топ-проспект уверен в победе Головкина над Альваресом Американский топ-проспект уверен в победе Головкина над Альваресом
28 июня, 08:02
Профи-бокс
Головкин провел необычную дуэль взглядов и потроллил Альвареса Головкин провел необычную дуэль взглядов и потроллил Альвареса

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus