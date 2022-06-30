Усик и Джошуа провели дуэль взглядов перед реваншем

Обладатель титулов WBA Super, IBF и WBO украинец Александр Усик (19-0, 13 KO) встретился с британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) перед реваншем в супертяжелом весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Бойцы провели пресс-конференцию в Лондоне в рамках промоутерского тура. Усик поделился фотографиями дуэли взглядов в своих соцсетях. "20 августа", - гласит подпись под публикацией в Instagram.
Поединок состоится 20 августа в городе Джидда (Саудовская Аравия).
Напомним, первая схватка между ними состоялась в сентябре 2021 года на "Уэмбли" (Лондон, Англия). Усик победил решением судей, но вынужден дать реванш, так как такой пункт был прописан в контракте.
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