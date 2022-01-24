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Ушел из любителей и бьется за титул. Чемпиона мира Нурдаулетова ждет большое будущее?

Ушел из любителей и бьется за титул. Чемпиона мира Нурдаулетова ждет большое будущее?
©Reuters
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Казахстанец Бекзад Нурдаулетов (3-0, 1 КО) в скором времени проведет титульный поединок. Важное событие в его карьере профессионального боксера состоится уже в начале февраля. Для него это четвертый бой. Впереди его ждет большое будущее? Подробнее - в материале Vesti.kz.

Нурдаулетов в Актау предпримет попытку завоевать пояс World Boxing Organisation Youth в полутяжелом весе. Этот трофей в данный момент является вакантным. И у казахстанского проспекта есть все шансы, чтобы улучшить свою карьеру, создать нужный трамплин.

Противостоять ему будет небитый Чико Куаси (5-0-1, 2 КО) из Нидерландов, и у Нурдаулетова вызов не должен вызывать больших опасений. Никакого волнения - только хладнокровие, концентрация и спортивная злость.

При этом ему нельзя забывать о физической подготовке. Бекзад на последних своих турнирах в качестве любителя проявил себя в этом плане не самым лучшим образом. Трудно сказать, почему он был таким вялым. Могла повлиять тренерская ошибка, из-за которой он перетренировался и был просто пустым.

Как бы то ни было, при низком уровне подготовленности Нурдаулетов сильно просаживается. Он просто не может на нужном уровне противостоять. Только принимает удары - успешно защищаться не получается. Поэтому надеемся, что к битве в Актау он подойдет в идеальной форме.

Тогда он пройдет своего оппонента, сделав весомую заявку на будущие успехи, ведь обладает серьезными навыками. Здесь и сила, и скорость, и техника, и интеллект. Осталось все собрать в кучу и двигаться в сторону вершин, не зацикливаясь на каких-то локальных выступлениях в пределах Казахстана.

С поясом он может попробовать себя и за границей. США - оптимальный вариант. Также можно совершить несколько визитов в Великобританию. Уверенны, с соперниками у него на данном этапе проблем не будет. А именно - с их подбором.

Нурдаулетов может расчистить себе путь к большим боям против серьезных соперников. Все в его руках. Если команда не подведет, то Бекзад уже через год может превратиться в одного из центральных игроков в своем дивизионе.

Несколько ярких побед, желательно досрочных, помогут заявить о себе. Главное - работать, работать, работать. 

Пока же на пути Куаси и WBO Youth. Шаг за Бекзадом!

Чемпион мира из Казахстана получил дебютный титульный бой в профессионалах

Напомним, в 2019 году Нурдаулетов выиграл чемпионат мира по боксу. В профи-боксе стартовал в октябре 2020 года, когда досрочно выиграл у Ибрахима Маокола. Затем Нурдаулетов выиграл еще две встречи, но победы добился по очкам.

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Метки:
Нурдаулетов Бекзад WBO Актау

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